Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен отклонить приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к создаваемому «Совету мира». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру.

По словам источника, Макрон не считает возможным участие Франции в предлагаемом формате, поскольку устав Совета, по его мнению, выходит за рамки вопросов, связанных с сектором Газа. Особую обеспокоенность, как отмечается, вызывают положения документа, затрагивающие принципы и институциональную структуру ООН.

Во Франции подчеркивают, что эти принципы рассматриваются Парижем как неделимые и не подлежащие пересмотру или обсуждению.