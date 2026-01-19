Согласно данным Киевского международного института социологии (КМИС), рейтинг доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому оказался ниже, чем у экс-главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного и главы офиса президента Кирилла Буданова.

Опрос показал, что Зеленскому доверяют 62% респондентов, в то время как уровень доверия к Залужному и Буданову составил 72% и 70% соответственно.

Исследование проводилось с 9 по 14 января методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 601 человек, статистическая погрешность не превышает 5,3%.