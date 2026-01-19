Обстановка на Покровском направлении остаётся напряжённой. В районе агломерации Покровск–Мирноград продолжаются ежедневные боевые столкновения, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, российская сторона наращивает усилия, перебрасывает резервы и пытается выявить уязвимые участки украинской обороны, применяя как эпизодические массированные штурмы, так и скрытное продвижение малыми группами.

«Организация обороны требует полной осведомлённости, гибкости и точного расчёта», — отметил Сырский. Он подчеркнул, что украинские военные продолжают удерживать позиции, не позволяя россиянам прорваться к западным рубежам Донецкой области.