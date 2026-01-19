Готовность Азербайджана к ведению бизнеса варьируется от 87% в сфере финансовых услуг до 36% в сфере банкротства предприятий. Как сообщает Minval, так Всемирный банк оценивает возможности страны, насколько Азербайджан готов к ведению бизнеса?

Отмечается, что нормативно-правовая база получила 72 из возможных 100 баллов, государственные услуги — 63 балла, а операционная эффективность — 63 балла. В то же время Азербайджан демонстрирует высокие показатели в сфере финансовых услуг — как в абсолютном выражении, так и по сравнению со всеми исследованными странами. С 87 баллами из 100 Азербайджан входит в число 20% стран, вырвавшихся в топ. Азербайджан имеет хорошо развитые системы обеспечения сделок, системы кредитной информации и правила коммерческого кредитования.

Тем не менее во Всемирном банке считают, что Азербайджану еще есть куда расти в сфере признания банкротства предприятий — как в абсолютном выражении, так и по сравнению со всеми исследованными странами. С 36 баллами из 100 Азербайджан находится в нижних 40%. В Азербайджане существуют пробелы в предоставлении цифровых услуг в рамках процедур банкротства.