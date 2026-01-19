Евросоюз может рассмотреть ликвидацию американских военных баз в случае присоединения Гренландии к США, пишет британский журнал Economist.

По данным издания, многие европейские государства хотят, чтобы американские базы, независимо от операций в Арктике, оставались для обеспечения безопасности. При этом другие страны могут рассматривать угрозу их ликвидации как дипломатический рычаг давления на США.

«Америке будет крайне сложно проецировать военную мощь в Африку и на Ближний Восток без доступа к европейским базам, таким как Рамштайн», — отмечает Economist, подчеркивая стратегическую значимость этих объектов для американской армии.