«Манчестер Сити» и главный тренер Хосеп Гвардиола проведут ключевую встречу, на которой будет решаться, продолжится ли их сотрудничество после окончания сезона-2025/2026, сообщает Sky Sports.

По данным источника, будущее Гвардиолы будет зависеть от результатов команды в ближайшие месяцы. Возможный уход тренера остаётся реальным, если сезон не оправдает ожиданий руководства клуба.

Отмечается, что клуб уже вышел на связь с представителями итальянского специалиста Энцо Марески, рассматривая его как вариант на случай, если Гвардиола покинет команду летом 2026 года. Мареска проявляет большой интерес к работе в Манчестер Сити и готов занять пост главного тренера.