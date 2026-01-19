Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что европейские страны со временем поймут: наилучшим исходом текущей ситуации станет присоединение Гренландии к США.

Выступая в эфире телеканала NBC News в программе Meet the Press, он отметил, что президент США Дональд Трамп принял стратегическое решение в отношении Гренландии, которое в перспективе поможет избежать «горячей войны».

«Я верю, что европейцы поймут, что это лучше всего для Гренландии, лучше всего для Европы и лучше всего для Соединённых Штатов», — подчеркнул Бессент.

