Организаторы представили программу и список хедлайнеров международного саммита недвижимости Move Real Estate Summit, который пройдет 11 и 12 февраля в Ташкенте, говорится в сообщении пресс-службы мероприятия.

Отмечается, что программа саммита будет тематически разделена. Первый день будет посвящен специфике девелоперской отрасли Узбекистана. Хедлайнером этого дня станет президент компании Agalarov Development, владелец Sea Breeze Resort Эмин Агаларов.

«А 12 февраля станет международным днем в программе саммита, фокус которого будет направлен на международный девелоперский опыт», — говорится в пресс-релизе.

Move Real Estate Summit в Ташкенте станет четвертым мероприятием этого формата от команды «Движение». Предыдущий, третий саммит, состоялся в феврале прошлого года в Баку.