Бывший президент США Джо Байден выразил недовольство тем, что во время выступления в Конгрессе действующий глава государства Дональд Трамп не затронул тему очередной годовщины начала войны в Украине. Об этом сообщает издание The Hill.

По словам Байдена, Трамп выступал с посланием о положении страны почти два часа. При этом, как отметил экс-президент, в речи ни разу не прозвучало упоминание годовщины войны.

«Кстати, вы видели, как Трамп выступал с посланием о положении страны? Он все еще говорит? Я не знаю. Но, друзья, это невероятно. Этот парень говорит почти два часа, но ни разу не упоминает годовщину вторжения Путина в Украину. Ни разу», — заявил Байден.