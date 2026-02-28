Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что сегодняшние военные удары по Ирану, нанесённые США и Израилем, представляют собой катастрофическую эскалацию незаконной агрессивной войны.

По его словам, речь идёт о бомбардировке городов, гибели мирных жителей и фактическом открытии нового театра военных действий.

Он подчеркнул, что американцам не нужна ещё одна война ради смены режима. Вместо этого граждане США ожидают решения внутренних проблем, в частности кризиса доступности жилья, и стремятся к миру.