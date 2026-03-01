Один из крупнейших американских авиаперевозчиков, United Airlines, отменил рейсы в Дубай и Тель-Авив до 4 и 6 марта соответственно в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сообщении авиаперевозчика говорится: «В связи с закрытием воздушного пространства в регионе United отменила рейсы из США в Тель-Авив до 6 марта, а также соответствующие обратные рейсы. Помимо этого, до 4 марта были отменены полеты в Дубай».

Кроме того, несколько самолетов, направлявшихся в регион, были вынуждены вернуться в США или были перенаправлены в другие аэропорты.