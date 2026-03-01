Администрация президента США Дональда Трампа заранее не уведомила Конгресс о планах нанести удары по Ирану. Об этом говорится в заявлении сенатора-демократа Джека Рида.

По словам политика, в самой продолжительной речи о положении страны президент лишь вскользь затронул тему Ирана и не обозначил конкретных целей. Рид подчеркнул, что Конгресс не получил полноценных брифингов и разведывательной информации, необходимых для оценки ситуации.

Сенатор отметил, что в отсутствие четкого обоснования и детальных разъяснений оправдать подобные действия затруднительно.