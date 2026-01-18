По состоянию на 1 января текущего года в Азербайджане было зарегистрировано 1674984 налогоплательщика. Из них 86,8% составляют физические лица, а 13,2% — юридические лица и другие организации.

Как сообщает Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана, по сравнению с началом 2025 года общее число налогоплательщиков увеличилось на 4,9%.

В том числе количество физических лиц выросло на 4,6%, а юридических лиц — на 6,6%, что указывает на более высокие темпы роста корпоративного сектора.

Кроме того, на 1 января число зарегистрированных коммерческих организаций достигло 204065 единиц, что на 7,2% больше по сравнению с предыдущим годом.