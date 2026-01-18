Притязания Вашингтона на Гренландию не являются нарушением международного права, поскольку президент США Дональд Трамп лишь пытается заключить сделку о покупке острова. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

«С точки зрения международного права президент Трамп пытается заключить сделку, как это пытался сделать 33-й президент США Гарри Трумэн в 40-х годах прошлого века, как мы это сделали с Виргинскими островами, которые приобрели у Дании за 25 млн долларов в XX веке. В этом нет ничего плохого», — сказал Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что подобные инициативы имеют исторические прецеденты и не противоречат международным нормам, если речь идет о переговорах и взаимном согласии сторон.