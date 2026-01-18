Заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении новых пошлин в отношении восьми стран НАТО на фоне ситуации вокруг Гренландии подрывают трансатлантические отношения и могут привести к росту напряженности. Об этом говорится в совместном заявлении Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции.

Текст документа распространила пресс-служба правительства Германии. В заявлении подчеркивается полная солидарность с Королевством Дания и населением Гренландии.

«Опираясь на начавшийся на прошлой неделе процесс, мы готовы вступить в диалог на основе принципов суверенитета и территориальной целостности. Мы твердо отстаиваем эти принципы», — отмечается в документе.

Авторы заявления указывают, что угрозы введения пошлин «подрывают трансатлантические отношения и таят в себе риск эскалации».

Кроме того, страны заявили о намерении и далее действовать согласованно и «единым фронтом», подчеркивая решимость сохранить свой суверенитет.

Отдельно отмечается, что обеспечение безопасности в Арктике является общей задачей НАТО, а учения Arctic Endurance, координируемые Данией, не представляют угрозы ни для одной из сторон.