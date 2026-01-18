В Грузии задержаны 14 иностранцев — граждане Азербайджана, Турции, Бангладеш, Узбекистана и Марокко. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

Установлено, что указанные лица на протяжении нескольких лет незаконно проживали на территории Грузии, нарушив условия, предусмотренные процедурой предоставления убежища.

Иностранцы не воспользовались возможностью добровольного выезда из страны, предусмотренной соответствующим решением, в связи с чем Миграционный департамент МВД принял решение об их задержании.

Для исполнения данного решения задержанные помещены в специальный центр Миграционного департамента с целью последующего возвращения в страны происхождения.