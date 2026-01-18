В Самухском районе задержан мужчина, подозреваемый в совершении кражи из магазина.
В одном из магазинов, расположенных в селе Лек, были похищены табачные изделия на сумму 2000 манатов, сообщает Report.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Самухского районного отдела полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 38-летний Э.Мамедов. Факт кражи из магазина также зафиксирован камерами видеонаблюдения.
Кроме того, у Э.Мамедова было обнаружено наркотическое средство — марихуана.
По факту ведётся расследование.