В Самухском районе задержан мужчина, подозреваемый в совершении кражи из магазина.

В одном из магазинов, расположенных в селе Лек, были похищены табачные изделия на сумму 2000 манатов, сообщает Report.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Самухского районного отдела полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 38-летний Э.Мамедов. Факт кражи из магазина также зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Кроме того, у Э.Мамедова было обнаружено наркотическое средство — марихуана.

По факту ведётся расследование.

