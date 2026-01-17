Президент США Дональд Трамп призвал положить конец 37-летнему правлению в Иране аятоллы Али Хаменеи.

«Пришло время искать новое руководство для Ирана», — заявил Трамп изданию POLITICO.

Трамп отметил, что лучшим решением в жизни Хаменеи было то, что он не повесил более 800 человек два дня назад.

Американский лидер сделал это заявление вскоре после того, как в аккаунте Хаменеи в социальной сети X была опубликована серия враждебных сообщений в адрес Трампа с обвинениями в ответственности за смертоносное насилие и беспорядки в Иране.

После прочтения этих сообщений Трамп заявил, что правители Тегерана используют репрессии и насилие для управления страной.

«Он виновен как лидер в полном разрушении страны и применении насилия в невиданных ранее масштабах. Чтобы страна продолжала функционировать — пусть даже на очень низком уровне — руководство должно сосредоточиться на надлежащем управлении страной, как я это делаю в Соединенных Штатах, а не убивать людей тысячами ради сохранения контроля», — отметил президент США.