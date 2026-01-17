Датские ВВС совместно с французскими союзниками провели учебную миссию в небе над Гренландией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на датские вооруженные силы.

В ней участвовали два современных датских истребителя F-35 и французский самолет-заправщик Airbus A330MRTT. Основной целью учений стала отработка дозаправки в воздухе, дальних перелетов и действий в экстремальных условиях Арктики.

Начальная точка маршрута самолетов находилась на авиабазе Скридструп в Дании, конечная — восточном побережье Гренландии, в районе острова Кулусук. Французский заправщик совершил длительный перелет со своей базы на юге Франции и после завершения миссии вернулся обратно. Во время полета над Северной Атлантикой воздушная группа также прошла в районе Фарерских островов.