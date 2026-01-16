Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян, комментируя недавние заявления посла Ирана в Ереване, сказал, что Армения ни при каких обстоятельствах не планирует предпринимать действия против своего соседнего государства.

«У Ирана более десяти соседей. В случае гипотетических сценариев взаимодействия с США возникает вопрос: почему рассматривать именно 23-километровую границу с Арменией?» — отметил Симонян, добавив, что Тегеран при необходимости может учитывать и другие варианты, учитывая широкий выбор соседних стран.

Парламентарий также подчеркнул, что проект TRIPP нацелен на создание возможностей для всех стран региона, включая Иран, и с улучшением внутренней ситуации в Тегеране опасения, на его взгляд, окажутся необоснованными.

Ранее посол Ирана в Армении Халил Ширголами выразил обеспокоенность тем, что Армения якобы используется в качестве платформы для действий сил, враждебно настроенных к Ирану. Он также критиковал протестные акции у здания иранского посольства в Ереване, которые сопровождались, по его словам, оскорбительными высказываниями, и выразил обеспокоенность в связи с реализацией проекта TRIPP.