Административный суд Анкары отказал в удовлетворении жалобы Гюльтекин Гаджибейли. Об этом она сообщила в социальной сети.

По её словам, почти два месяца она содержится в Турции в Центре депортации Чаталджа в условиях закрытого учреждения. Накануне Административный суд Стамбула рассмотрел её обращение о приостановлении решения о депортации и отклонил жалобу.

Кроме того, Гаджибейли сообщила, что в среду Административный суд Анкары в рамках рассмотрения обращения об отмене кода G-82 направил соответствующий запрос в губернаторство Стамбула.