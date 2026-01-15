Власти Великобритании направили в Гренландию одного военнослужащего на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о целесообразности присоединения острова к Соединённым Штатам. Об этом пишет газета The Independent.

Как уточняет издание, британский офицер был включён в разведывательное подразделение в рамках наращивания военного присутствия Дании в Арктике и на Крайнем Севере. Решение принято после неоднократных высказываний Трампа о необходимости установить контроль над Гренландией.

В Лондоне подчеркнули, что военный направлен по запросу датской стороны и будет участвовать в подготовке к предстоящим учениям Arctic Endurance.