Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что масштабная нестабильность в Иране может оказаться неподъемной для всего региона. По его словам, Анкара заинтересована в том, чтобы Тегеран урегулировал свои разногласия с ключевыми международными акторами и избежал развития кризиса, способного перекинуться на соседние страны. Приоритетом Турции остается предотвращение сценария, при котором будет применена сила.

Фидан напомнил, что в последние месяцы, во время так называемой 12-дневной войны, регион уже столкнулся с ограниченными атаками со стороны Израиля и США, и Анкара не хотела бы повторения подобных событий. Он подчеркнул, что все проблемы должны решаться исключительно путем диалога.

По оценке турецкого министра, широкомасштабная дестабилизация в Иране превысит возможности региона по ее сдерживанию, поэтому Турция намерена и дальше прилагать дипломатические усилия. В Анкаре рассчитывают, что США и Иран смогут урегулировать существующие разногласия либо при посредничестве третьих сторон, либо в ходе прямых контактов.