Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток на фоне роста напряженности между США и Ираном. Об этом сообщает NewsNation со ссылкой на источник.

По данным издания, переброска займет около недели, после чего группа войдет в зону ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM). Точный состав авианосной группы не раскрывается.

Ранее The Washington Post писала, что в Вашингтоне признают нехватку ресурсов для проведения масштабной военной операции против Ирана. Источник, близкий к администрации президента США, отметил, что «у США сейчас нет достаточных сил в регионе, чтобы нанести полноценный удар, не рискуя получить жесткий ответ». По его словам, часть ресурсов была выведена из зоны CENTCOM для поддержки операций, связанных с Венесуэлой.