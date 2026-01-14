Турция предотвратила попытку проникновения курдских вооруженных формирований на территорию Ирана. Инцидент произошел на фоне массовых протестов в стране.

Вооруженные курдские группы пытались пересечь иранскую границу со стороны Ирака, сообщает Reuters. Турецкая разведка своевременно выявила передвижение боевиков и передала соответствующую информацию иранской стороне.

После получения сигнала от Анкары Корпус стражей исламской революции Ирана провел специальную операцию против вооруженных формирований. В результате попытка проникновения была сорвана.