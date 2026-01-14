Узбекистан продолжает масштабную модернизацию Вооружённых сил, заявил президент Шавкат Мирзиёев в поздравлении ко Дню защитников Отечества. По его словам, в рамках стратегии «Узбекистан–2030» усиливается боевая мощь армии, обновляется система управления, повышается уровень подготовки военнослужащих и проводится поэтапное оснащение современным вооружением и техникой.

Глава государства подчеркнул, что с учётом усложняющейся геополитической обстановки Узбекистан намерен модернизировать методы ведения боя и военного управления, уделяя особое внимание подготовке высококвалифицированных кадров, боевому духу и физической подготовке личного состава. Также планируется внедрение передовых информационных технологий и роботизированных систем.

В Фергане прошли торжественные мероприятия по случаю 34-й годовщины создания Вооружённых сил Узбекистана. Участники церемонии почтили память погибших, возложив цветы к мемориалу «Скорбящая мать».