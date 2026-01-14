Венесуэльские чиновники разочарованы неспособностью Москвы вступиться за президента Николаса Мадуро и считают партнёрство с Россией в сфере безопасности «бумажным тигром», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в Каракасе ожидали от России разведподдержки, эффективной работы ЗРК С-300 и «Бук», а также киберзащиты, однако эта помощь оказалась недостаточной. В результате доверие к сотрудничеству с Москвой и Каракасом было подорвано.

Источники Bloomberg утверждают, что для Кремля отношения с Вашингтоном сейчас важнее, чем с Каракасом. Захват Мадуро назван неприятным, но не критичным эпизодом. Более серьёзным вызовом для Москвы собеседники агентства считают возможную эскалацию вокруг Ирана, где уровень сотрудничества выше, хотя и там активной помощи Россия, вероятно, не окажет.