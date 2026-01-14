Членство в Союзе писателей Азербайджана приостановлено с конца прошлого года, сообщил пресс-секретарь организации Хаял Рза. Приём новых членов не ведётся до съезда Союза в 2027 году, однако продолжается рассмотрение ранее поданных заявлений — есть как отказы, так и принятые кандидаты.

В Союзе состоит более 2500 человек. Годовой членский взнос составляет 15 манатов. Все долги до 2020 года были списаны, однако есть члены, которые снова не платят взносы. Окончательное решение по неплательщикам примут 1 февраля, до этого им предоставлена отсрочка.

Хаял Рза также пояснил, что умершие писатели остаются в реестре как «умершие члены», а информация об их смерти должна поступать от родственников. Он привёл пример поэта Амиля Авея, чьё имя оставалось в списках из-за технической ошибки. Повышение членских взносов не планируется.