Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе.

Министр обороны Закир Гасанов отдал рапорт президенту, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Глава государства был проинформирован о том, что целью создания этого центра является обеспечение подготовки подразделений специального назначения на местности с различным рельефом и погодными условиями, а также проведения мероприятий, в том числе учений, курсов, на основе соглашений о международном военном сотрудничестве. На обширной территории центра можно будет проводить учения и тренинги с участием многочисленного личного состава. Здесь будут созданы полигоны для отработки стрельбы из стрелкового и крупнокалиберного оружия, беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударных дронов, различных симуляций, подготовки спецопераций, обучения вождению, плаванию.

В центре будут созданы штаб, казарма, медицинский пункт, клуб, учебный корпус и гостевой дом, крытый спортивный комплекс, центр симуляции, открытые спортивные площадки, вертолетная площадка, стрелковые полигоны и другая необходимая инфраструктура.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент центра.