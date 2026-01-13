Власти США заполучили и испытали оружие, способное вызывать так называемый «гаванский синдром», сообщает CNN.

Речь идёт об устройстве, которое генерирует импульсные радиоволны и, по версии источников телеканала, может быть связано с инцидентами, ранее описывавшимися как «акустические атаки». За разработку и испытания аппарата была выплачена «восьмизначная сумма».

Что такое «гаванский синдром»

Так называют необъяснимые симптомы, на которые с 2016 года жаловались дипломаты и сотрудники спецслужб США и их союзников: резкие головные боли, головокружение, тошнота, нарушения слуха, зрения и памяти. Первые случаи были зафиксированы в Гаване, откуда и пошло название.