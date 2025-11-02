В Шекинском районе реализуются превентивные мероприятия, направленные на защиту населённых пунктов и посевных площадей от возможных селевых потоков.

Как сообщили в Управлении эксплуатации мелиоративных систем при Агентстве водных ресурсов Азербайджана, с начала 2025 года на реках Кюнгют, Зейзид, Киш, Куручай, Шин и Дашагыл проведены земляные работы объёмом 205 тысяч кубометров.

Мероприятия включают регулирование русел рек, а также строительство противоселевых сооружений — насыпей, плотин и валов, направленных на предотвращение возможных паводков и обеспечение безопасности местных жителей.