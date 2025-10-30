В Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их адвокаты, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Председательствующий З. Агаев отметил, что ряд потерпевших направили заявления, в которых сообщили о том, что не могут явиться в суд, подтверждают свои показания, данные в ходе предварительного следствия, и попросили огласить их.

Стороны не возразили против оглашения этих показаний в суде.

После этого судебное разбирательство продолжилось рассмотрением дополнительных доказательств, представленных защитой суду.

На судебном заседании по ходатайству обвиняемого Давида Ишханяна был исследован видеоматериал, снятый после событий в Товузе (Товузские бои — ред.) в 2020 году.

Напомним, что адвокат Д. Ишханяна на судебном заседании, состоявшемся 24 октября, выступил с ходатайством об исследовании данного видео.

Было продемонстрировано видео, размещенное 28 августа 2020 года в социальной сети YouTube. В видеоматериале Премьер-министр Никол Пашинян награждает армянских военнослужащих в Сардарабаде. Выступая на мероприятии, в котором участвовал также Араик Арутюнян, Н. Пашинян заявил, что все награжденные — активные участники июльских боев.

Государственный обвинитель Вюсал Абдуллаев адресовал вопросы обвиняемому А. Арутюняну. Сначала он отметил, что в видеоролике награждаются армянские военнослужащие, участвовавшие в июльских боях. «С какой целью и в каком статусе вы были приглашены на это мероприятие?

19 июня 2020 года состоялось совместное заседание Совета безопасности Республики Армения и самопровозглашенного образования. Государственный обвинитель задал вопрос: «Какова была цель вашего участия в этом заседании? Во время судебного следствия вы заявили, что июльские бои не имели никакого отношения к этому незаконному образованию. Тогда почему было проведено это заседание и какие вопросы там обсуждались?».

Подсудимый ответил, что «представители» самопровозглашенной структуры постоянно приглашались на подобные мероприятия, проводимые в Республике Армения. На заседании обсуждались вопросы безопасности Армении, состояние боевой готовности армии и возможные сценарии войны.

Следующим исследованным документом стало интервью обвиняемого Л. Мнацаканяна, данное им армянскому журналисту на Джидыр дюзю в Шуше.

На судебном заседании он заявил, что в интервью не называл цифру о «гибели 400 военнослужащих бригады «Яшма» (имеются в виду Силы специального назначения Азербайджана).

Однако при повторном просмотре видеозаписи было установлено, что, отвечая на вопрос журналиста, Л. Мнацаканян произносит: «У бригады «Яшма» около 400 потерь».

После повторного просмотра этого фрагмента интервью в ходе заседания Л. Мнацаканян отрицал, что произносил подобные слова.

Затем был продемонстрирован материал, представленный суду адвокатом Бако Саакяна — Нигяр Мирбабаевой.

Речь шла о статье, опубликованной 1 декабря 2020 года в интернете, посвященной деятельности Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна во время Отечественной войны. Материал был изучен с участием сторон.

После этого председательствующий на заседании судья огласил письмо Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, направленное в Следственное управление Генеральной прокуратуры.

В письме указывается, что, согласно собранным Комиссией данным, в результате военной агрессии Армении против Азербайджана в период первой Карабахской войны Международный комитет Красного Креста в 1992-1996 годах посетил 54 граждан Азербайджана, захваченных в плен и взятых в заложники, содержавшихся на территории Армении и в местах лишения свободы на оккупированных ею азербайджанских территориях.

Позднее тела 17 из этих 54 человек были возвращены, однако 37 человек пропали насильственным образом по вине армянских военнослужащих. О судьбе четырех из них не было предоставлено никакой информации. Что касается остальных 33 человек, то, хотя сообщалось, что они скончались в местах содержания, их тела так и не были возвращены.

На судебном заседании также было оглашено сообщение, составленное по соответствующим записям. В нем указывалось, что 29 января 1994 года восемь азербайджанских пленных и заложников были убиты.

После этого помощник Генерального прокурора Азербайджанской Республики по особым поручениям Тугай Рагимли обратился с просьбой исследовать часть отчета одной международной организации. В исследуемом документе отмечалось, что гибель восьми пленных в 1994 году в Армении — в Иреване носила особо жестокий характер. На момент написания отчета обстоятельства их смерти оставались загадочными.

Т. Рагимли отметил, что обвиняемый Б. Саакян, согласно материалам следствия, в свое время занимался вопросами, связанными с военнопленными и заложниками. «29 января 1994 года восемь пленных и заложников были убиты. Располагали ли вы какой-либо информацией об этом?», — спросил Т. Рагимли обвиняемого.

Он также добавил, что пленные и заложники были убиты в один день и в одном месте, что не может быть случайным совпадением.

Б. Саакян ответил, что не располагает информацией о событии, указанном в отчете.

Затем на судебном заседании были оглашены показания потерпевших и правопреемников потерпевших.

В показании потерпевшего Шукюрова Махмуда Сабир оглу говорится, что 13 сентября 2022 года в результате взрыва ручной гранаты, брошенной противником на территории Зангиланского района, погиб Фарид Рустамов, а он, Фарид Мамедов, Салех Гасанов и Тебриз Рамазанов получили ранения.

Правопреемница потерпевшего Алекберли Кенана Мушфиг оглу, Алекберова Фахрия Халил гызы, в своем показании указала, что 10 октября 2020 года она услышала известие о том, что ее сын погиб в районе села Суговушан Тертерского района.

Согласно показаниям Бабирли Асифа Огтай оглу, в результате обстрела, открытого вооруженными силами Армении на территории Гёйгёльского района 28 сентября 2020 года, он, Эльвин Салимов, Кямран Гусейнов, Рашад Новрузов, Мустафа Мамедов, Рашад Абдуллаев получили ранения, а Орхан Дашдемиров — погиб.

Потерпевший Маил Мамедов в своих показаниях заявил, что 21 октября 1992 года он был взят в плен вооруженными силами Армении в селе Сырхавенд Агдеринского района. Сначала его доставили в поселок Гадрут, затем в город Ханкенди, где подвергли пыткам в военной машине «Урал». В изоляторе особого режима, где он содержался, его также подвергали различным пыткам. Затем его содержали в подвале другого здания. В течение трех месяцев, проведенных в плену в Ханкенди, армянские офицеры — полковник Басенси Азоян, полковник-лейтенант Артур Симонян и Сергей Абрамян допрашивали его и неоднократно пытали в камерах, где он содержался.

Согласно оглашенному показанию потерпевшей, жительницы Ходжалы Алиевой Малахат Ахмед гызы, 1957 года рождения, 25 февраля 1992 года армянские военнослужащие окружили город Ходжалы, расстреляли население и подожгли город. Она вместе с мужем Тапдыгом Чобановым, сыном Теймуром, 1979 года рождения, сыном Сеймуром, 1980 года рождения, и дочерью Назакет, 1984 года рождения, покинули город вместе с другими жителями. «Крики и плач женщин и детей на заснеженной дороге были оглушающими», — отметила она в своем показании.

Армянские военнослужащие открыли огонь по прохожим на дороге в Агдам, убив множество мирных жителей. Тапдыг упал на землю, схватившись за живот от обстрела, а Назакет скончалась у него на руках от пулевого ранения. Хотя сам был ранен в ногу, он продолжал двигаться, держась за руки сыновей. Вокруг было полно трупов женщин, детей и стариков. Другие его родственники также были убиты.

Потерпевший Гараев Джебраил Хасай оглу в своих показаниях заявил, что 20 июля 1993 года был взят в заложники военнослужащими армянских вооруженных сил во время нападения на село Гияслы Агдамского района, где он проживал. Он содержался в селе Етим Джинли Агдамского района, затем в воинской части города Ханкенди, а после — в Шушинской тюрьме. Во время содержания под стражей заложника регулярно избивали, оставляли на долгое время без еды и воды на холодном бетонном полу, подвергали пыткам и жестокому обращению.

Потерпевший Вахид Абасгулу оглу Мамедов в своем показании отметил, что работал на железной дороге в районе Мехри Армении. 6 декабря 1991 года вместе с бригадиром Гардашевым Этибаром Фарман оглу, оператором Джавадовым Фазилем Ага оглу, помощником оператора Набиевым Джавадом Гурбан оглу, рабочими Рагимовым Валехом Мирсадыг оглу, Гейдаровым Тофигом Садыг оглу, Юсифзаде Бадалом Хашим оглу, Губадовым Этибаром Энвер оглу и Мамедовым Мамедгусейном Джафаргулу оглу они были взяты в заложники армянскими военными, вооруженными автоматическим оружием, во время обеда на территории называемой рекой Мехри. Их поместили в комнату с железными решетками в городе Гаджаран и там же ограбили. Вместе с Бадалом Юсифзаде и Этибаром Гардашевым содержали в горном селе, а затем в Гафанском районе. Во время пребывания в заложниках они подвергались пыткам, бесчеловечному и жестокому обращению.

Судебное заседание продолжилось оглашением других показаний.

Судебный процесс продолжится 31 октября.