Продолжился судебный процесс над гражданином Армении Рубеном Варданяном, обвиняемым в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях по статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

На открытом судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судей Зейнала Агаева в составе Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на владеемый им язык, а именно русский.

Председательствующий судья З. Агаев сообщил, что на последнем судебном заседании обвиняемый Рубен Варданян подал ходатайство, в котором заявил, что отказался от адвоката, поскольку не удовлетворён ходом судебного процесса. Он также отметил, что у него нет договора с другим адвокатом, и государство может назначить ему адвоката. Решением суда ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката Авраама Бермана было удовлетворено, и в Коллегию адвокатов Азербайджанской Республики было направлено заявление о назначении ему адвоката за государственный счёт. По этой причине ему был назначен адвокат за государственный счёт. Судья сообщил, что новым адвокатом Р. Варданяна стал член Коллегии адвокатов Эмиль Бабишов.

Обвиняемый не возражал против назначения своего нового адвоката Эмиля Бабишова. Другие участники процесса также заявили, что не возражают против адвоката.

Председательствующий судья сообщил адвокату, что будут созданы условия и предоставлено дополнительное время для встреч с обвиняемым как в СИЗО, так и в суде, а также для ознакомления с материалами уголовного дела.

Затем заседание было отложено, чтобы дать возможность адвокату ознакомиться с делом и встретиться с обвиняемым.

Судебный процесс продолжится 4 ноября.