В районе Сындыргы провинции Балыкесир на западе Турции произошло сильное землетрясение, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

По данным ведомства, подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в 22:48 по местному времени (23:48 — бак.вр.). Очаг землетрясения находился на глубине около 6 километров. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

Следует отметить, что это второе за 48 часов землетрясение на западе страны. Оно ощущалось во многих регионах страны, включая Стамбул. В квартирах раскачивались люстры, дребезжали стекла.