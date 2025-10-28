Пожар 28 октября 1995 года — крупнейшая авария в Бакинском метро, а также крупнейший по числу жертв инцидент в истории всех метрополитенов мира. Он произошёл в субботу 28 октября 1995 года в вечерний час пик (приблизительно в 18 часов).

Согласно официально опубликованным данным, в результате пожара погибло 286 пассажиров (в том числе 28 детей) и трое спасателей, итого 289 человек. Число раненых составило 270 человек (в том числе 69 человек было госпитализировано и 13 находились в тяжёлом состоянии). Один из выживших пассажиров вспоминал:

«Как только поезд вошёл в туннель, я увидел вспышку. Затем пламя охватило вагон, был звук разбитого стекла, и свет погас. Люди начали разбивать окна, чтобы выбраться оттуда. Мы начали задыхаться».

После трагедии президент Азербайджана Гейдар Алиев специальным указом объявил в республике общенациональный траур. Гейдар Алиев распорядился также выделить семьям погибших по 1 млн. манатов и похоронить жертв трагедии за государственный счёт.

Согласно главной версии причин трагедии, тяговый двигатель одного из вагонов загорелся, и растерявшийся машинист принял ошибочное решение остановить состав в узком тоннеле (5,6 метров высотой, 5 м. шириной) между станциями «Улдуз» и «Нариманова» в 200-х метрах от станции Улдуз. Когда поезд остановился, туннель наполнился дымом, после чего машинист сообщил об аварии и потребовал отключить электричество от контактного рельса. Из-за плохой вентиляции и слабой освещённости тоннеля многие пассажиры задохнулись или были раздавлены в панике. Многие получили порезы от разбиваемых в целях освобождения стеклянных окон и дверей. Большинство из тех, кто умер в результате пожара, погибли внутри поезда, 40 тел были найдены внутри туннеля. Несколько человек умерло от поражения электрическим током после того, как они попытались схватить силовые и коммуникационные кабели, чтоб обойти пылающий поезд. Несмотря на это, председатель правительственной комиссии по расследованию аварии, первый вице-премьер страны Аббасов заявил, что главной причиной трагедии является устаревшее оборудование:

«… устаревшая система метро, оставшаяся в наследство от советской эпохи. В советские времена не очень-то заботились о безопасности пассажиров, и поэтому типовые электрички, гоняющие по тоннелям на всём пространстве бывшего СССР, не снабжены надлежащей системой безопасности. В Бакинском метро ездят такие развалюхи, в которые просто страшно садиться».

