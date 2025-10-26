Более двух третей американцев негативно отнеслись к сгенерированному искусственным интеллектом видео с участием президента США Дональда Трампа, на котором он «поливает» грязью протестующих. Об этом свидетельствует опрос компании YouGov.

Согласно исследованию, 70% участников опроса осудили решение Трампа опубликовать подобный ролик на своей странице. Ещё 20% отметили, что одобрили видео, а 10% респондентов не определились с позицией.

Исследование также показало, что американцев волнует потенциальная опасность ИИ-видео — такие материалы могут вводить в заблуждение и распространяться без контроля.

Ролик был опубликован 19 октября в аккаунте Трампа в социальной сети Truth Social. На кадрах изображено, как президент в образе монарха летит на истребителе и сбрасывает большое количество грязи на митингующих.