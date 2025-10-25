Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения, Заслуженный артист Азербайджана и председатель Ассоциации азербайджанской культуры «Азери» Маис Нуриев.

Об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

В сообщении отмечается, что Маис Нуриев многие годы представлял азербайджанские народные танцы на мировых сценах, достойно знакомя зрителей с богатым культурным наследием, историей и национальными ценностями Азербайджана в Италии и других странах.

Его педагогическая и творческая деятельность способствовала воспитанию нового поколения молодых хореографов, которые продолжают развивать и популяризировать азербайджанскую культуру на международном уровне.