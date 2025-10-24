Решение Дональда Трампа о введении первых с начала его второго срока санкций против России стало реакцией на новые удары по Украине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, терпение президента лопнуло, когда он понял, что Путин тянет время, продолжая атаки. Кульминацией стали кадры разрушений и сообщение о ракетном ударе по детскому саду в Харькове.

Трамп счёл, что Москва сорвала прогресс, достигнутый после их телефонного разговора, и подписал пакет «среднего уровня» санкций — против «Роснефти» и «Лукойла». Его поддержали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

По словам бывшего спецпредставителя США Курта Волкера, Трамп «разочарован тем, что Путин не поддержал его планы» и оставил пространство для будущей сделки.

После введения санкций индийские и китайские НПЗ приостановили закупки российской нефти, а цена на Brent выросла на 7% за неделю.