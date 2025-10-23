Страны Европейского союза утвердили 19-й пакет антироссийских санкций, который вводит новые ограничения на экспорт в Россию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на документы, под запрет попали поставки некоторых видов растений, цветов и игрушек.

Согласно проекту, запрещён экспорт листвы, веток деревьев, частей растений без бутонов, а также трав, мхов и лишайников. В перечень также вошли розы, рододендроны и азалии.

Помимо этого, санкции распространяются на продукцию с таможенным кодом 9503 — пластиковые игрушки с моторчиками, трёхколёсные велосипеды, самокаты, куклы и аксессуары к ним, игрушечные автомобили, миниатюры и головоломки.