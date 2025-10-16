Российские войска нанесли удар по учебному полигону Сухопутных войск Украины, сообщает Оперативное командование «Юг».

По данным украинской стороны, атака произошла утром в ходе массированного комбинированного удара по территории страны. Российские ракеты поразили объект, расположенный в тыловом и ранее считавшемся безопасным районе.

«Несмотря на своевременное оповещение и перемещение личного состава в укрытие, потерь избежать не удалось», — говорится в сообщении командования.

На месте происшествия работают экстренные службы. Количество пострадавших уточняется.