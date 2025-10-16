Согласно прогнозам, расходы на реконструкцию и восстановление территорий, освобождённых от оккупации в рамках проекта Плана «Большое возвращение – I», в 2026–2029 годах составят 13,5 миллиарда манатов. Их доля в капитальных расходах бюджета составит 23,5 %.

Эти данные отражены в «Среднесрочной бюджетной рамке на 2026–2029 годы», подготовленной Министерством финансов Азербайджана.

Отмечается, что значительную часть капитальных расходов в среднесрочном периоде составят реализация Программы «Большое возвращение», а также меры по укреплению обороноспособности и безопасности страны.