Депутат Мажилиса Казахстана Ермурат Бапи заявил, что игорный бизнес страны находится под влиянием иностранного государства, сообщает RTVI.

Хотя он прямо не назвал Россию, ранее аналогичные обвинения выдвигала председатель Ассоциации финтеха и инноваций Казахстана Ирина Давиденко, утверждая, что регулирующие органы находятся под российским контролем.

В своём парламентском запросе премьер-министру Бапи отметил, что годовой доход игорного сектора составляет около 1 трлн тенге (примерно 150 млрд рублей), однако финансовые потоки, по его словам, «управляются иностранными структурами и лишь формально регистрируются в Казахстане».