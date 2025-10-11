Министерство обороны Дании выделило около $330 млн на создание и развитие систем отслеживания и нейтрализации БПЛА. Такое решение принято на основании рекомендаций главнокомандующего вооруженных сил королевства. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе на сайте ведомства.

Дания планирует приобрести современные средства борьбы с беспилотниками и внедрить системы поддержки принятия решений на базе искусственного интеллекта.

«Инциденты с беспилотниками, произошедшие в последние недели, обусловили возросшую потребность Вооруженных сил Дании в укреплении своих возможностей по борьбе с БПЛА,— цитирует ТАСС министра обороны королевства Труэльса Лунда Поульсена. — Поэтому я рад, что Дания выделяет средства на приобретение значительных ресурсов, которые укрепят ее возможности по борьбе с дронами».

В конце сентября в воздушном пространстве Дании обнаружили несколько неопознанных дронов. Их зафиксировали вблизи военных объектов, включая авиабазы Каруп и Скридструп, а также казармы в Хольстебро и несколько гражданских аэропортов.