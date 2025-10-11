Южное командование Вооруженных сил США, которое отвечает за Латинскую Америку и Карибский бассейн, создает оперативную группу по борьбе с наркотиками в Западном полушарии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Южного командования.

Отмечается, что спецподразделение будет выслеживать и перехватывать грузы с наркотиками, обмениваться разведданными с силовыми и военными ведомствами США и других стран.

Также оно будет «повышать потенциал» других государств в операциях по борьбе с наркотрафиком — группа будет заниматься этим с помощью консультаций и совместных операций.

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, создать подразделение поручил президент США Дональд Трамп.

«Послание ясно: если вы повезете наркотики к нашим берегам — мы остановим вас на месте», — заявил Хегсет.