В результате совместной операции Министерства внутренних дел Турции и профильных структур Объединённых Арабских Эмиратов задержаны наркобарон Абдуллах Альп Устюн, известный под прозвищем «Дон Вито», и его финансовый менеджер Хасан Лала. Об этом в социальной сети сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
По данным министра, задержанные были экстрадированы в Турцию утром 11 октября.
Расследование показало, что Абдуллах Альп Устюн возглавлял организованную преступную группу CHROOKE, а Хасан Лала отвечал за финансовые операции структуры. Оба фигуранта находились в международном розыске по линии Интерпола.
