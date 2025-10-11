В результате совместной операции Министерства внутренних дел Турции и профильных структур Объединённых Арабских Эмиратов задержаны наркобарон Абдуллах Альп Устюн, известный под прозвищем «Дон Вито», и его финансовый менеджер Хасан Лала. Об этом в социальной сети сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По данным министра, задержанные были экстрадированы в Турцию утром 11 октября.

Расследование показало, что Абдуллах Альп Устюн возглавлял организованную преступную группу CHROOKE, а Хасан Лала отвечал за финансовые операции структуры. Оба фигуранта находились в международном розыске по линии Интерпола.