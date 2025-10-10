Определены требования и рекомендации по здоровью для паломников, отправляющихся в следующем году в Королевство Саудовская Аравия.
Как сообщаетУправление мусульман Кавказа (УМК), соответствующий документ был подготовлен Министерством здравоохранения Королевства Саудовская Аравия с целью установить санитарные нормы и профилактические меры для паломников, совершающих хадж и умру.
От поездки на хадж следует воздержаться лицам с:
хроническими заболеваниями сердца, почек или лёгких;
хроническими заболеваниями центральной нервной системы (например, последствия инсульта);
диабетом, иммунодефицитом или другими заболеваниями, снижающими сопротивляемость организма;
беременным женщинам;
детям и пожилым людям;
пациентам, проходящим химиотерапию или страдающим онкологическими заболеваниями.
Для паломников, направляющихся в Саудовскую Аравию, может быть обязательна вакцинация против COVID-19.
Прививка должна быть сделана одной из вакцин, одобренных в Саудовской Аравии.
Вакцинация должна проводиться не позднее чем за 10 дней до поездки и не ранее чем за 12 месяцев.
В зависимости от эпидемиологической обстановки власти Саудовской Аравии могут вводить дополнительные требования.
Обязательные прививки:
Менингококковая инфекция (менингит — ACWY)
Вакцинация обязательна для всех паломников.
Требуется четырёхвалентная менингококковая вакцина (ACWY).
Прививка должна быть сделана не менее чем за 10 дней до въезда в страну, но не ранее чем за три года.
Необходимо предъявить международный сертификат о вакцинации.
Другие (рекомендуемые) прививки
против сезонного гриппа (influenza);
против жёлтой лихорадки и полиомиелита — для паломников, прибывающих из стран, где эти заболевания распространены.
Паломники, прибывающие в Саудовскую Аравию, могут проходить медицинский осмотр в пунктах пропуска.
Будут проверяться медицинские документы и сертификаты о вакцинации.