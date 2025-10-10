Определены требования и рекомендации по здоровью для паломников, отправляющихся в следующем году в Королевство Саудовская Аравия.

Как сообщаетУправление мусульман Кавказа (УМК), соответствующий документ был подготовлен Министерством здравоохранения Королевства Саудовская Аравия с целью установить санитарные нормы и профилактические меры для паломников, совершающих хадж и умру.

От поездки на хадж следует воздержаться лицам с:

хроническими заболеваниями сердца, почек или лёгких;

хроническими заболеваниями центральной нервной системы (например, последствия инсульта);

диабетом, иммунодефицитом или другими заболеваниями, снижающими сопротивляемость организма;

беременным женщинам;

детям и пожилым людям;

пациентам, проходящим химиотерапию или страдающим онкологическими заболеваниями.

Для паломников, направляющихся в Саудовскую Аравию, может быть обязательна вакцинация против COVID-19.

Прививка должна быть сделана одной из вакцин, одобренных в Саудовской Аравии.

Вакцинация должна проводиться не позднее чем за 10 дней до поездки и не ранее чем за 12 месяцев.

В зависимости от эпидемиологической обстановки власти Саудовской Аравии могут вводить дополнительные требования.

Обязательные прививки:

Менингококковая инфекция (менингит — ACWY)

Вакцинация обязательна для всех паломников.

Требуется четырёхвалентная менингококковая вакцина (ACWY).

Прививка должна быть сделана не менее чем за 10 дней до въезда в страну, но не ранее чем за три года.

Необходимо предъявить международный сертификат о вакцинации.

Другие (рекомендуемые) прививки

против сезонного гриппа (influenza);

против жёлтой лихорадки и полиомиелита — для паломников, прибывающих из стран, где эти заболевания распространены.

Паломники, прибывающие в Саудовскую Аравию, могут проходить медицинский осмотр в пунктах пропуска.

Будут проверяться медицинские документы и сертификаты о вакцинации.