Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен выступить с заявлением в среду вечером.

Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник.

По информации издания, глава государства сделает заявление по истечении 48-часового срока, который он отвел подавшему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню на консультации с политическими партиями по вопросу выхода из сложившегося кризиса.

Газета не исключила, что речь может пойти о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента Франции). На это, как утверждает издание, указывают встречи Макрона во вторник со спикером Сената Жераром Ларше и председателем Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Такие консультации предусмотрены статьей 12 Конституции Франции перед роспуском нижней палаты.