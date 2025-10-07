В Шарм-эш-Шейхе во второй день переговоров по урегулированию конфликта в секторе Газа делегация движения ХАМАС потребовала увязать освобождение заложников с полным выводом израильских войск. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

«Освобождение последнего заложника должно совпасть с выводом оккупационных войск», — заявила делегация ХАМАС.

По данным источника, стороны обсуждали карты вывода войск и график освобождения заложников. ХАМАС также потребовал предоставить международные гарантии окончательного прекращения конфликта и полного вывода израильской армии из сектора Газа.