В ночь на 6 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 251 украинский беспилотник, запущенный по территории России и оккупированным Крымом.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 40 — над территорией Республики Крым, 34 — над территорией Курской области, 30 — над территорией Белгородской области, 20 — над территорией Нижегородской области, 17 — над территорией Воронежской области, 11 — над территорией Краснодарского края, по 8 БПЛА сбиты над территориями Брянской и Тульской областей, 4 — над территорией Рязанской области, по 2 БПЛА — над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, по 1 — над территорией Липецкой области и над Московским регионом, также 62 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и 5 — над акваторией Азовского моря», — сообщили в военном ведомстве.