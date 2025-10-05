Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание Героя Чеченской Республики.

Золотую медаль «Золотая звезда Героя Чеченской Республики» ему вручил премьер-министр республики Магомед Даудов.

По словам Даудова, которые приводит ТАСС, указ о присвоении звания был подписан по инициативе «всей команды великого Ахмат-Хаджи». Кадыров удостоен награды за «выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество и многолетнюю самоотверженную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала Чечни».

Впервые это звание было присвоено Кадырову в феврале 2023 года.